Noortje Herlaar en Thekla Reuten ontvangen Gouden Film voor Voor de Meisjes

Voor de Meisjes, openingsfilm van het Nederlands Film Festival 2025 en winnaar van drie Gouden Kalveren, heeft afgelopen zondag 100.000 bezoekers getrokken. Hiermee heeft de film van regisseur en scenarist Mike van Diem de Gouden Film-status behaald. In Voor de Meisjes raken twee koppels verwikkeld in een morele strijd over de levens van hun dochters. De echtparen gaan daarbij tot het uiterste. Hoofdrolspelers Noortje Herlaar en Thekla Reuten namen de Gouden Film in Amsterdam in ontvangst. Dit jaar is het de vijfde keer dat de Gouden Film aan een Nederlandse film is uitgereikt. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over de film

Twee bevriende stellen delen al jaren een vakantiehuis in de Oostenrijkse Alpen. Wanneer hun puberdochters tijdens een gezamenlijke vakantie betrokken raken bij een ongeluk, brokkelt de ogenschijnlijke vriendschap in rap tempo af. Oud zeer en opgekropte frustraties drijven de ouders steeds verder uit elkaar als ze horen dat één dochter kan worden gered, maar alleen als de andere dochter wordt opgegeven. Wat begint als een moreel dilemma, ontaardt in een absurde strijd vol manipulaties en wanhopige acties waarbij de fatsoensgrenzen verder vervagen. Want als het om je kind gaat, is alles toegestaan. Toch?

Over de productie

Voor de Meisjes werd geschreven en geregisseerd door Gouden Kalf-winnaar Mike van Diem (Karakter, De Surprise, Tulipani). De film is gebaseerd op de roman We doen wat we kunnen van Lykele Muus. Noortje Herlaar, Fedja van Huêt, Thekla Reuten, Valentijn Dhaenens, Rosa van Leeuwen en Fréderique van Baarsen vormen de cast van de film. Voor de Meisjes werd ontwikkeld en geproduceerd door Keplerfilm en Nuts & Bolts Film Company en kwam tot stand met steun van het Nederlands Filmfonds, Netherlands Film Production Incentive, ÖFI +, Cine Tirol Film Commission, Vlaams Audiovisueel Fonds, Eurimages, Tax Shelter van de Belgische federale regering, BNP Paribas Fortis Film Finance en Creative Europe MEDIA Programme of the European Union. Voor de Meisjes is uitgebracht door Dutch FilmWorks en draait momenteel in 156 bioscopen.

