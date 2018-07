Neergeschoten slachtoffer Beethovenstraat ernstig gewond naar ziekenhuis

Rond 14.50 uur is bij een schietincident op de Beethovenstraat in Amsterdam maandagmiddag een persoon ernstig gewond geraakt. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Dader voortvluchtig

'In verband met het schietincident aan de Beethovenstraat is de politie op zoek naar een voortvluchtige verdachte', zo laat de politie maandagmiddag weten. Het slachtoffer werd in een horecagelegenheid aan de Beethovenstraat beschoten. Het ernstig gewonde slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft van de dader een signalement verspreid. Ook is er een oproep uitgegaan via Burgernet.

Signalement

Het gaat om een man van circa 1.60 m lang met een gespierd postuur en circa 35 a 40 jaar. Hij droeg een rood zwart gestreepte korte broek en een blauw overhemd. De man had ook een zwart tasje bij zich. De politie benadrukt om de verdachte niet zelf te benaderen maar direct met 112 te bellen. De politie is op de locatie waar geschoten is een onderzoek gestart.