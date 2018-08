Automobilist rijdt in op agent

Twee agenten waren rond 05.30 uur op de fiets aan het surveilleren toen zij op de Wittevrouwenstraat een auto tegen het verkeer in zagen rijden. Een van de agenten ging op de weg staan en gaf de bestuurder een stopteken. In plaats van te stoppen gaf de bestuurder of bestuurster gas en reed in op de agent. Hij kon net op tijd wegspringen. Zijn fiets raakte zwaar beschadigd. De auto ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. De agent heeft aangifte gedaan van poging doodslag.