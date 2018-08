Persoon overleden bij eenzijdig ongeval in Valkenburg

Bij een eenzijdig ongeval op de Margraterweg in Valkenburg (L) is maandagochtend een persoon overleden bij een eenzijdig ongeval.

De auto raakte rond 4.30 uur door onbekende oorzaak van de weg en kwam in een weiland met een bosje terecht. In de auto bevonden zich drie personen. Twee personen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De Margraterweg is afgesloten voor alle verkeer. Over de indentiteit van het slachtoffer is nog weinig bekend.