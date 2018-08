Campings ontruimd vanwege grote heidebrand Drentse Wateren

In het Drentse Wateren is dinsdag een grote heidebrand uitgebroken. Een aantal omliggende campings zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer is massaal ter plaatse met meerdere brandweerwagens en bemanning van verschillende omliggende korpsen om de brand te bestrijden.