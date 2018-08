Beklimmen hunebedden is 'weinig respectvol'

Wie nog een Hunebed wil beklimmen moet snel zijn. Want het Hunebedcentrum in Borger en Stichting Het Drentse Landschap willen een einde maken aan het beklimmen van de stenen in het Drentse Borger.

Weinig respectvol

''Klimmen op hunebedden is weinig respectvol en bovendien gevaarlijk. Hunebedden zijn erfgoederen en verdienen ons respect. Het is vreemd dat mensen eerst in het museum te horen krijgen dat hunebedden bijzondere (graf)monumenten zijn die met respect behandeld horen te worden en vervolgens zien dat er buiten mensen zijn die op een hunebed klimmen.''

Buitenlandse toeristen

Zowel het Hunebedcentrum als Het Drentse Landschap krijgen de laatste tijd steeds meer reacties binnen van bezoekers, met name ook van buitenlandse toeristen, die zich storen aan mensen die op hunebedden klimmen.

Hunebed D27

Om bezoekers te waarschuwen en het beklimmen tegen te gaan is door het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap gezamenlijk besloten extra maatregelen te treffen, te beginnen bij hunebed D27. Het hunebed D27 bevat 9 dekstenen op 26 draagstenen en 2 sluitstenen en een complete poort met 4 poortstenen en 1 deksteen. Twee keien in de buurt zijn mogelijk kransstenen geweest. Het hunebed is 22,6 meter lang en 4,1 meter breed