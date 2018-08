Oplichters 'pikken' je salaris met deze nieuwe truc

De Fraudehelpdesk waarschuwt, met name mensen die voor een bedrijf op de salarisadministratie werken, voor een nieuwe oplichtingstruc. Oplichters gebruiken hiervoor een gehackt e-mail van een werknemer en strijken als het lukt zijn of haar salaris op.

Ander rekeningnummer

'Werkt u op de salarisadministratie? Wees dan alert als u per mail een verzoek krijgt het salaris van een medewerker op een ander rekeningnummer te storten. Bij de Fraudehelpdesk hebben we inmiddels een aantal meldingen gekregen over oplichters die een eigen bankrekeningnummer opgaven', aldus de Fraudehelpdesk.

Mailaccount gehackt

De fraude kwam aan het licht toen verschillende werknemers geen salaris ontvingen en hierover bij de administratie navraag deden. Daar bleek dat zij zelf een mail zouden hebben gestuurd met het verzoek het salaris op een ander rekeningnummer te storten. In alle gevallen bleek het mailaccount van de werknemer gehackt.