Doden en gewonden bij brand in woning in Drachten

De brand in het rijtjeshuis brak rond drie uur uit aan Handwerkerszijde in Drachten. De brandweer schaalde bij aankomst onmiddellijk op tot grote brand. Bij aankomst van de brandweer hadden twee mensen hun toevlucht op het dak gezocht. Nog eens vijf mensen wisten uit de woning te ontkomen.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van de brand. Over de identiteit van de slachtoffers wordt later meer bekend gemaakt.

Op het moment van uitbreken van de brand waren negen mensen in de woning. Het is niet bekend of zij ook allen bewoner zijn.