Brand bij Turks consulaat door projectiel

Bij het Turkse consulaat op het Museumplein in Amsterdam is zaterdagavond een brandje ontstaan nadat het pand was bekogeld met een zelfgefabriceerde molotovcocktail bestaande uit drie bussen.

In verband met het incident is een verdachte aangehouden. Bij die aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. De politie bevestigde zondag dat een 34-jarige man is opgepakt, maar doet geen uitspraken over de nationaliteit. Over het motief van de 'aanslag' is nog weinig bekend.