Dode en gewonden bij brand in Etten-Leur

Bij een uitslaande brand in de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur is vannacht een 32-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar man en kind raakte gewond.

De brand brak uit rond 05.00 uur in de schuur die het gezin tijdelijk gebruikte als woning. De schuur is van een familielid dat daar woont. Toen de brandweer arriveerde was de brand al uitslaand. Haar 30-jarige man is zwaargewond. Hun 2-jarige zoontje is lichtgewond geraakt.