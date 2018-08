Zwaargewonde bestuurder graafmachine overleden, politie staat voor raadsel

De politie heeft nog geen idee wat er zich maandagochtend precies heeft afgespeeld in het Brabantse Mill waarvoor even voor 10.00 uur een melding bij de hulpdiensten binnenkwam van een zwaargewonde man die bovenop een graafmachine lag die op de Volkelseweg stilstond. 'We hebben op dit moment geen beeld bij wat er precies gebeurd is', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Reanimatie

De zwaargewonde man werd even voor 10.00 uur aangetroffen op de graafmachine aan de Volkelseweg in Mill. De man werd gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis maar is inmiddels overleden. Een voorbijganger trof de man maandagochtend aan op de graafmachine die stil stond op de parallelrijbaan. De getuige belde 112 en de hulpdiensten zijn direct naar de opgegeven locatie gegaan

Forensisch onderzoek

Omdat de man is overleden en er nog weinig duidelijkheid is over de toedracht is de politie een uitgebreid onderzoek gestart op de Volkelseweg en is de hulp ingeroepen van de collega's van de Forensische Ondersteuning. Deze gespecialiseerde rechercheurs onderzoeken de omgeving en de graafmachine in de hoop sporen aan te treffen die meer duidelijkheid brengen.

Arbeidsinspectie

Het onderzoek gaat volgens de politie nog wel enige tijd duren. De arbeidsinspectie komt ook naar de locatie van het incident in Mill om samen met onze forensisch rechercheurs te onderzoeken wat nu precies is gebeurd. 'Op dit moment hebben we daar nog geen duidelijkheid over', aldus de politie.