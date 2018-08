Opnieuw explosief voor pand Jan Evertsenstraat Amsterdam gevonden

Het explosief zou zijn bevestigd aan de voordeur van een woning in de straat. Het is nog onduidelijk om wat voor explosief het gaat. De bewoners van het pand zijn verzocht binnen te blijven. De straat is afgezet. De explosieve opruimingsdienst zal het explosief verwijderen. Het is niet de eerste keer dat hier een explosief is geplaatst. In februari werd ook al een handgranaat voor het bewuste pand gevonden.