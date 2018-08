Politie doet oproep aan vermiste Nsimire (14)

De politie brengt vandaag meer details uit het onderzoek naar buiten, hopelijk kan iemand op basis daarvan meer informatie geven. Ook Nsimire zelf wordt opgeroepen iets van zich te laten horen.

Nsimire is op vrijdag 27 juli rond 16.00 uur van huis vertrokken. Die avond is ze niet op de afgesproken tijd thuisgekomen. Ze is sindsdien onbereikbaar.

De politie heeft verschillende opsporingsmethoden toegepast, heeft met diverse mensen uit haar omgeving gesproken en na de eerdere media-aandacht tientallen tips nagelopen. Een deel van de resultaten wordt vandaag gedeeld, in de hoop dat dit nieuwe concrete tips oplevert.

Verblijfplaats

Het is niet zeker of Nsimire zelf op bovenstaande momenten ook in die gebieden was. Haar telefoon was dat in elk geval wel. De politie hoopt dat iemand haar die dagen in die buurten heeft gezien, of weet waar ze zich bevonden kan hebben.

Het is ook nog steeds mogelijk dat Nsimire zelf heel ergens anders was, dat alleen haar telefoon op deze plek was. Dus ook andere mogelijke verblijfplaatsen of tips kunnen nog steeds worden doorgegeven.

Hulp

De politie houdt er rekening mee dat Nsimire is weggelopen en sindsdien wordt geholpen om onvindbaar te zijn. Eén aanwijzing hiervoor is het feit dat ze zelf is vertrokken met enkel de kleren die ze op dat moment droeg en slechts €1,20 op zak.

Aan mensen die Nsimire mogelijk onderdak geven, doet de politie een dringende oproep. Je hebt misschien de beste bedoelingen, maar het is heel belangrijk dat Nsimire weer terug komt of in elk geval iets van zich laat horen. Als ze hulp nodig heeft, spoor haar dan aan contact op te nemen met de politie. Daarmee bewijs je haar op dit moment de grootste dienst. Met verstoppen is niemand geholpen.

Ook voor Nsimire heeft de politie een boodschap:

Het kan moeilijk zijn om na 2,5 week contact op te nemen. Het is wel het beste om te doen. We willen graag met je praten en horen hoe het met je gaat. Als je je nog niet wilt melden, laat dan in elk geval iets van je horen. En kom je wel naar ons toe, dan zullen wij je opvangen en eerst eens rustig praten over wat er aan de hand is, wat je nodig hebt. Daarna kijken we hoe we je kunnen helpen.

Op de televisie wordt op dit moment een opsporingsbericht uitgezonden. Als het kan, bekijk dat filmpje dan eens: je vriendinnen hebben ook een boodschap voor je.

Tips

Heb je de 14-jarige Nsimire Massembo na vrijdag 27 juli nog gezien of gesproken? Weet u waar ze nu is? De politie is bereikbaar voor tips op het nummer 0800-6070 of stuur een app naar 06-17214856.