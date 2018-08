Feestje eindigt in vechtpartij: agenten bekogeld met stenen, bierflessen en eieren

Een feestje in de wijk Rode Dorp is afgelopen nacht zeer grimmig geëindigd. Agenten die op een melding van een vechtpartij afkwamen, werden bekogeld, bespuugd en uitgescholden. Hiervoor werden twee mannen aangehouden, een derde verdachte wordt nog gezocht.

Al eerder was het onrustig in de wijk: bij een opstootje aan de Enkdwarsstraat werd een 38-jarige man uit Zwolle aangehouden omdat hij herhaaldelijk de confrontatie opzocht met buurtbewoners.

Vlak na die aanhouding kregen agenten een nieuwe melding van een grote vechtpartij aan de Tabakstraat waarbij ook stokken en stenen zouden worden gebruikt. Meerdere agenten gingen naar de melding toe en werden bij aankomst met bierflessen, stenen en eieren bekogeld.

Om de rust op straat terug te laten keren, werd iedereen in zijn of haar woning gestuurd. Hoewel de meeste mensen hieraan gehoor gaven, weigerden twee mannen uit Deventer (50) en Zwolle (42) mee te werken en scholden de agenten uit. Zij werden aangehouden. Een andere man spuugde agenten in het gezicht en ging er daarna vandoor. Hij is nog niet aangehouden, maar zijn gegevens zijn bij de politie bekend.