Politie en NS: Kom niet naar station Leeuwarden

Duizenden mensen willen weg na een cultureel evenement in Leeuwarden, maar lopen vast op het station omdat het treinverkeer richting het noorden niet kan rijden vanwege een verstoring op het spoor tussen Meppel en Zwolle.

De NS en politie verzoekt reizigers voorlopig niet naar het station van Leeuwarden te komen. De gemeente probeert een en ander in goede banen te leiden. Er zijn onder meer mensen ingezet om te voorkomen dat iedereen in de stad naar het station komt. De NS vraagt reizigers om hun reis later op de avond te hervatten. In Zwolle probeert men meer capaciteit te regelen als het gaat om het openbaar vervoer.

Foto gemaakt door ProRail is te zien dat de bovenleiding ergens tussen Meppel en Zwolle kapot is getrokken door een trein..