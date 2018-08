Arrestatieteam pakt vier mannen op na bommelding station Tilburg

Het treinverkeer rondom Tilburg werd stilgelegd. De bommelding kwam iets voor 22.00 uur binnen. Daarop werd een explosievenexpert voor onderzoek naar het station gestuurd. De verkeersleiding van spoorbeheerder ProRail berichtte dat het ging om 'een verdachte situatie in een trein'. In deze trein zaten nog een aantal reizigers die niet naar buiten mochten. Een arrestatieteam heeft uiteindelijk vier mannen uit deze trein aangehouden, zo meldt de politie. Er werd gedacht dat een van hen een bom had, mogelijk in zijn rugzak, maar er werd niets gevonden.

De politie gaf station Tilburg net iets voor middernacht weer vrij. Volgens de NS reden de treinen vanaf 0.30 uur weer volgens de dienstregeling.