Politie: 'Geen strafbaar feit bommelding station Tilburg, mannen vrijgelaten'

De politie meldt maandagmiddag dat uit onderzoek niet is gebleken dat er rond de zaak van de bommelding op het station in Tilburg sprake is van een strafbaar feit. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Vrijgelaten

'De vier mannen, die zondagavond aangehouden waren naar aanleiding van een bommelding en een verdachte situatie, zullen zo spoedig mogelijk in vrijheid gesteld worden', aldus de politie.

Verschillende meldingen verlaten koffer

Zondagavond kwamen er verschillende meldingen binnen bij het Operationeel Centrum van een verlaten koffer in een trein die het station Tilburg in reed. In dezelfde meldingen werd gesproken van betrokkenheid van vier mannen. Dit soort meldingen worden uiteraard serieus genomen en de hulpdiensten schaalden op om voor een maximale veiligheid te zorgen voor mensen op en rondom het station.

Aanhoudingen

Het station en een gedeelte van de trein werden ontruimd en specialisten van de politie kwamen ter plaatse. Op aanwijzing wisten agenten onder leiding van een arrestatieteam vier verdachten aan te houden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de verlaten koffer. Explosievenspecialisten onderzochten de trein maar vonden geen explosieven. Gezien het tijdstip werden de vier verdachten ingesloten aan het bureau. In de loop van de ochtend heeft een rechercheteam het onderzoek opgepakt.

Geen strafbare feiten

Er zijn maandagochtend verschillende mensen gehoord waaronder de vier verdachten. Uit dit onderzoek is niet gebleken dat er hier sprake is van een strafbaar feit. Na overleg met de Officier van Justitie is daarom besloten deze mannen, die dus geen verdachten meer zijn, zo spoedig mogelijk in vrijheid te stellen.