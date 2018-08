Man steekt huisarts neer in Loosdrecht

Bij een steekpartij in Loosdrecht is dinsdag een huisarts gewond geraakt. Dit meldt de politie via Twitter.

Wat er zich precies in de huisartsenpraktijk aan de Eikenlaan heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. De arts is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Het personeel van de ambulancedienst kreeg ondersteuning van de bemanning van een traumahelikopter.

Na het steekincident deed de politie een oproep via burgernet uitgaan om uit te kijken naar een man van ongeveer 34 jaar oud met zwart haar en een tenger postuur. De lengte van de man werd geschat op 1.70 meter en hij droeg een trainingspak. Bij was in het bezit van een blauwe tas.