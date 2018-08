Vrouw (18) overlijdt na verkeersongeval

Gistermiddag rond 15.18 uur vond er op de Mega in Zevenaar een zwaar verkeersongeval plaats tussen een vrachtwagen en een scooter. De jonge vrouw op de scooter overleed later in het ziekenhuis.

Op de kruising van de Mega kwam de 39-jarige vrachtwagenchauffeur in botsing met een 18-jarige vrouw op een scooter. De vrouw raakte ernstig gewond en is ter plaatse gereanimeerd. Zwaar gewond is de vrouw door een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis waar zij later die avond overleed. Omstanders zijn direct te hulp geschoten en hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.

De VOA doet onderzoek naar de oorzaak van dit dodelijke verkeersongeval.