Vrouw (19) komt onder stadsbus en overlijdt

In de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 augustus heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Marnixstraat in het centrum van Amsterdam. Hierbij is een 19-jarige vrouw uit India overleden en een 22-jarige Amstelvener gewond geraakt. De politie zoekt getuigen van dit ernstige verkeersongeval.