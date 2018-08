Schiphol kampt nog steeds met vertragingen door kabelbreuk

Maandagmiddag ontstond de storing door een kabelbreuk buiten de LVNL-gebouwen. Er wordt gewerkt aan het herstel hiervan. Hoe lang dit gaat duren is nog niet bekend.

Er waren gisterenavond laat al aanvullende maatregelen genomen waardoor er meer vluchten kunnen worden afgehandeld dan in de afgelopen periode. Er geldt nog wel een beperking op de afhandeling van binnenkomende vluchten. Voor vertrekkende vluchten is dit niet langer het geval. Het onderzoek naar de oorzaak is nog in volle gang.