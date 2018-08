OM: Jos B. vermoedelijk volgende week naar Nederland

Jos B., de 55-jarige verdachte in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen, die afgelopen zondagmiddag in Spanje werd aangehouden, zal vermoedelijk volgende week in Nederland aankomen. Dit heeft het Openbaar Ministerie van het Arrondissement Limburg dinsdagavond bekendgemaakt.

Verkorte uitleveringsprocedure

Dinsdag is de officiële bevestiging van de Spaanse autoriteiten ontvangen dat de rechter in Spanje heeft besloten tot een verkorte uitleveringsprocedure. De verdachte heeft besloten daaraan mee te werken. Dit betekent dat hij op korte termijn aan Nederland wordt overgeleverd. Dat zal vermoedelijk medio volgende week zijn.

Opnieuw aangehouden

Zodra de verdachte in Nederland is, wordt hij hier opnieuw aangehouden. Dat is wettelijk bepaald. Eénmaal in Nederland zal hij binnen 24 uur door de rechter-commissaris worden gehoord.