Leraar basisschool verdacht van bezit kinderporno

De 28-jarige man uit Hilversum die onlangs werd aangehouden voor het in bezit hebben van kinderporno, blijkt een leraar van een basisschool te zijn. Dit meldt De Telegraaf donderdag.

De man zou les hebben gegeven op een school in Hollandsche Rading. De ouders van de Bosbergschool zijn woensdagavond door de gemeente en schoolleiding bijgepraat over de situatie.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de leraar niet van het vervaardigen van kinderporno, alleen van het in bezit hebben. De man liep tegen de lamp na een melding van Europol. In afwachting van verdere vervolging is de verdachte op vrije voeten gesteld.