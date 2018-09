Man (20) aangehouden voor dodelijk verkeersongeval in Anna Paulowna

In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeval in het Noord-Hollandse Anna Paulowna heeft de politie een 20-jarige man aangehouden. Het gaat om een van de inzittenden.

In de auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een lichtmast reed, zaten vijf jongen mensen. Twee jongens van 16 jaar en een jongen van 15 jaar kwamen door de klap om het leven. Twee andere inzittenden een man van 20 jaar uit Oudesluis en een meisje van 17 jaar uit Anna Paulowna raakten zwaargewond. Ze waren nog wel aanspreekbaar en van beiden is bloed afgenomen. De man van 20 jaar is nu als verdachte aangehouden zo heeft de politie bekendgemaakt.

Enkelen van de inzittenden werden door de klap uit de auto geslingerd. De drie jongens werden door omstanders en hulpverleners nog gereanimeerd, maar hun verwondingen waren zo ernstig dat zij ter plaatse overleden.

Het is nog niet duidelijk wie de auto bestuurde. Of dat de 20-jarige verdachte was, , kan de politie zondag niet vertellen. Ook is niet bekendgemaakt waar de man van wordt verdacht.