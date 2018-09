Dodelijk slachtoffer bij na ongeval A50 Grijsoord Arnhem

Weg afgesloten

In verband met berging en het politieonderzoek werd de A50 bij Grijsoord afgesloten vanuit het zuiden richting de A12 Utrecht. Over de precieze toedracht van het ongeval is nog veel onduidelijk, het politieonderzoek moet daar meer inzicht in geven. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een eenzijdige ongeval. 'Er is een persoon om het leven gekomen', zo laat de politie weten maar kan over de identiteit van het slachtoffer nog niets melden.