Vrouw overlijdt na aanrijding

Bij een aanrijding tussen een personenauto en een scootmobiel is dinsdagavond een 83-jarige vrouw uit Nijmegen om het leven gekomen. De bestuurder van de auto, een 61-jarige man uit Nijmegen, kwam met de schrik vrij.

De botsing vond plaats rond 14:30 uur op de Steve Bikoplein. Het slachtoffer werd met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze in de loop van de avond overleed aan haar verwondingen. De weg was enige tijd afgesloten in verband met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval.