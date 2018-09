Schokkende beelden uit apenvivisectiecentrum in Rijswijk

Schokkende beelden laten zien hoe in het apenvivisectiecentrum BPRC in Rijswijk lomp, gemeen en wreed wordt omgesprongen met de apen. Het BPRC ligt al jaren onder vuur en is met zo’n 1500 apen één van de drie grootste in Europa. Nieuwe undercoverbeelden van de Engelse organisatie Animal Defenders International (ADI) tonen dit aan. Op de beelden is duidelijk te zien hoe men volgens ADI knullig en rommelig men werkt, dat er gedanst en gezongen wordt bij dieren die experimenten ondergaan en hoe apen nog bij bewustzijn zijn en pijn hebben terwijl men bezig is met experimenten op hen.

“Het BPRC zegt wetenschappelijk en professioneel te werken en dierenwelzijn hoog in het vaandel te hebben, maar deze beelden laten de werkelijkheid zien en tonen het tegendeel overduidelijk aan” aldus Rosella d’Angeli, campagneleidster van de Alle Apen Vrij-campagne van Een DIER Een VRIEND. “Na jaren van aangenomen moties tot sluiting van het BPRC kwam minister van Engelshoven in juni van dit jaar met een reductieplan. Maar het moet toch nu voor iedereen wel duidelijk zijn dat het hele BPRC gewoon zo snel mogelijk dicht moet.”

Een DIER Een VRIEND wil dat het BPRC (Biomedical Primate Research Center) zo spoedig mogelijk verplicht wordt af te bouwen, zoals 15 jaar geleden werd beloofd door de overheid en in diverse aangenomen moties daarna is geëist. Dit past ook in het kader van de transitie die de huidige regering wil laten plaatsvinden op het gebied van dierproeven: Nederland wil dat in 2025 de meeste dierproeven vervangen zijn en zo koploper worden in ècht wetenschappelijke innovatieve testmethoden - zonder dieren. Om dat te verwezenlijken moet er beleidsmatig meer gaan gebeuren.

Achtergrond informatie

De afbouw naar nul van het apencentrum BPRC werd al beloofd in 2002 door toenmalig VVD minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En in 2017 werd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onafhankelijk adviesrapport door het wetenschappelijke Rathenau Instituut geproduceerd. “Experimenten met apen zijn zowel ethisch als wetenschappelijk omstreden.” zo luidde de conclusie van dat rapport. Het BPRC is één van de drie grootste apencentra ter wereld met zo’n 1500 apen en kan alleen open blijven door subsidies van de Nederlandse overheid en de EU.

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren en diervriendelijke consumenten. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale manieren te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties en zetelt om doeltreffend te werken in diverse nationale en internationale coalities en samenwerkingsverbanden. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met politiek en bedrijfsleven om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging

Let op: schokkende beelden!!!