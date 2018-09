Regulering kansspelen in Nederland komt snel dichterbij

Het is de laatste tijd vaak in het nieuws: de regulering van kansspelen via het internet komt steeds dichterbij.

Veel vooruitgang geboekt

De afgelopen tijd is er veel vooruitgang geboekt in het proces om online gokken te legaliseren en dit merken de online casino’s ook. Ligt de weg voor online gokken in Nederland dan eindelijk open voor online casino’s en liefhebbers van kansspelen? Een medewerker van Casino.nl geeft hier meer uitleg over.

Politieke partijen zijn tegen de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand

Bekende partijen zoals de CristenUnie en het CDA zijn fel tegen de invoering van de Wet Kanspelen op Afstand. De regulering van deze wet zal volgens hen namelijk betekenen dat er meer mensen gokverslaafd zullen worden en dat is niet wenselijk. Enkele maatregelen die online kansspelen onmogelijk moet maken voor mensen woonachting in Nederland is het blokkeren van betalingen van en naar goksites. Echter kan deze maatregel niet uit worden gevoerd, omdat betaaldienstverleners geen verbod kunnen krijgen om betalingen van en naar gokwebsites te bewerkstelligen. Ook hebben de CristenUnie en het CDA aangedrongen op extra beschermende maatregelen om de verslavingsrisico’s te minimaliseren. Nu er gehoor wordt gegeven aan de aanvraag van deze twee partijen kan er eindelijk verder worden gegaan om de wetgevingsprocedure in werking te stellen.

Schot in de zaak om online kansspelen te reguleren

Door deze ontwikkelingen om online kansspelen te reguleren komt er eindelijk schot in de zaak. Waar de Tweede Kamer twee jaar geleden al overtuigd was om in te stemmen met de Wet Kansspelen op Afstand was de Eerste Kamer nog niet volledig overtuigd, dit door de verslavingsrisico’s die zij toen vrij groot achtte. Door de aanpassingen van het CDA en de CristenUnie ziet het wetsvoorstel er steeds schappelijker uit en hierdoor is het goed mogelijk dat de Eerste Kamer binnenkort zal instemmen met de voorgestelde wet.

Wat betekent de huidige stand van zaken voor online casino’s?

Dat er licht aan het einde van de tunnel is valt natuurlijk ook online casino’s op. Wanneer het wetsvoorstel geaccepteerd is zullen de vergunningaanvragen volgens experts binnenstromen. Echter is het niet mogelijk voor ieder online casino om een vergunning aan te vragen, hier zijn namelijk wel enkele voorwaarden aan verbonden.

De online goksite moet gevestigd zijn binnen de Europese Unie

De eerste eis die de Wet Kansspelen op Afstand stelt is dat de online gokwebsite in de Europese Unie gevestigd dient te zijn. Dit is voor veel online casino’s een ware opluchting omdat het plan er eerst op leek dat het online casino daadwerkelijk in Nederland gevestigd diende te zijn. Ook kunnen online casino’s buiten de Europese Unie een poging doen tot het verkrijgen van een vergunning, mits het land waarin de goksite gevestigd is beschikt over een betrouwbaar licentiesysteem.

Duidelijke grens tussen gamen en online gokken

Omdat het vaak voorkomt dat online casino’s graag adverteren dient er een duidelijk onderscheidt gemaakt te worden tussen de ‘gewone’ computerspellen en gokspelletjes. Deze maatregel wordt getroffen zodat gamers niet in de gelegenheid worden gebracht om in plaats van gewone games over te stappen op spellen waarbij geld inleggen vereist is. Ook worden er zogenaamde ‘risicoanalyses’ uitgevoerd op kansspelletjes voordat deze daadwerkelijk de markt om mogen. De risicoanalyses moeten voorkomen dat deze spelletjes te verslavend zijn.