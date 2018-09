Politie doet onderzoek naar zware mishandeling

Die avond krijgen politiemensen even voor 18.30 uur de melding dat er zojuist een mishandeling heeft plaatsgevonden op de hoek van de Orteliusstraat met de Postjesweg. De agenten treffen op de locatie een jonge vrouw aan met veel pijn aan haar gezicht. Zij blijkt hard te zijn geslagen nadat zij foto’s maakte van twee mannen die een andere vrouw lastig vielen en hadden geschopt. De vrouw heeft haar kaak op meerdere plaatsen gebroken en zij ligt nog altijd in het ziekenhuis.

De twee mannen zijn na de mishandeling weggerend in de richting van de Hoofdweg. De recherche is een onderzoek gestart naar hen. Er is met meerdere getuigen gesproken en de rechercheurs beschikken over duidelijke beelden van de verdachten. Een gedeelte van de beelden die de politie ook tot haar beschikking heeft, zijn op diverse sociale media en websites gedeeld. Voordat de politie de beelden ook extern kan delen, worden – vanwege regelgeving - deze eerst intern onder de aandacht gebracht bij politiemensen. Als daarna niet duidelijk wordt wie de verdachten zijn, dan kan het Openbaar Ministerie toestemming geven om de beelden vrij te geven voor het publiek.

De recherche spreekt graag met mensen die getuige zijn geweest of die informatie hebben over de verdachten.