Politie doet onderzoek naar achtergelaten bestelbusje

In Diemen is de politie woensdagavond opzoek geweest naar een aantal personen die eerder een wit busje hadden achtergelaten.

Volgens AT5 werd het busje rond 20.45 uur achtergelaten op de kruising Bergwegdreef met de Charley Tooropstraat. Omstanders laten weten dat vier politie auto’s en agenten een zoektocht in de omgeving hielden. Ook een burgernetmelding werd er uitgedaan om uit te kijken naar de inzittenden van het busje.

Het busje is door de politie in beslag genomen. Een woordvoerder laat aan de stadsomroep weten morgen pas over de zaak te willen zeggen.