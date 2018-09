'Er rust geen zegen op opening' Grote brand in Urbanuskerk Amstelveen onder controle

De grote uitslaande brand die woedde in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen was rond 23.30 uur onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen.

De brandweer laat weten dat bewoners van twee woningen vanavond nog niet terug konden naar huis. Volgens een NOS-redacteur ter plaatse is een groot deel van de kerk verloren gegaan. De toren heeft niet in brand gestaan. Volgens ooggetuigen had de brandweer moeite om waterpunten te vinden om de brand te blussen, waardoor het volgens die getuigen langer duurder voor het blussen kon beginnen, zo schrijft onder meer de NOS. De net gerestaureerde Sint-Urbanuskerk was een paar maanden weer open.

De brandweer was zaterdagavond uitgerukt voor een zeer grote brand in de kerk aan de Noorddammerlaan in Amstelveen. Dit meldde brandweer Amsterdam-Amstelland zaterdagavond. De brand was erg groot en de vlammen sloegen op diverse plaatsen uit het dak van de kerk. Het was eerst nog onduidelijk of er zich personen in de kerk bevonden toen de brand uitbrak omdat er normaliter zaterdagavond wel geregeld kerkdiensten worden gehouden. Maar de brandweeer kreeg van de pastoor de bevestiging dat er niemand in de kerk aanwezig was. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling. Mensen die dichtbij de kerk wonen, werden geëvacueerd en ergens anders opgevangen.

Gerenoveerd

De Sint Urbanuskerk is in 1888 gebouwd en onlangs compleet gerenoveerd. Het voor Bovenkerk en Amstelveen markante gebouw staat op de Rijksmonumentenlijst. Zo als het zich nu laat aanzien moet een groot deel van kerk als verloren worden beschouwd, mogelijk kan de kerktoren nog wel worden gered door de brandweer. Die probeert met waterstralen de kerktoren te beschermen voor de vlammen.

Openingsconcert kerkorgel

Voor zondag 16 september stond een openingsconcert gepland nadat het Jules Anneessens orgel ook compleet was gerestaureerd en weer bespeelbaar gemaakt. De stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus heeft er voor gezorgd dat de kerk en het kerkorgel weer konden worden gerestaureerd. Het is op dit moment nog maar de vraag of de kerk ooit weer in volle glorie te bewonderen zal zijn aangezien de brand zeer grote schade heeft veroorzaakt.