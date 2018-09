Algemene Politieke Beschouwingen zijn begonnen. Afschaffen dividendbelasting veelbesproken onderwerp

Het debat gaat oover de Prinsjesdagstukken die dinsdag zijn gepresenteerd. Woensdag mogen de voorzitters van alle fracties in de Tweede Kamer hun zegje doen. Bij het debat zijn alle ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden aanwezig. Op vrijdag zal premier Rutte antwoorden op de vragen. Er zal naar verwachting veel gesproken worden over het meest omstreden plan van dit kabinet: de afschaffing van de dividendbelasting en het verlagen van de vennootchapsbelasting. NOS-verslaggever Ton Fresen: 'De oppositie blijft een groot punt maken van de dividendbelasting en qua koopkracht vinden ze het ook allemaal magertjes. Ze vinden ook dat er te weinig hersteld wordt van wat er in de crisisjaren is ingeleverd.' De kans bestaat dat ook de SGP de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting niet gaat steunen.

Kritiek oppositie

Andere onderwerpen die vandaag aan de orde komen zijn het klimaat, de zorg en het onderwijs. PvdA -voorman Lodewijk Asscher en Jesse Klaver (GroenLinks) willen meer geld voor het basisonderwijs. Asscher zal Dijkhoff (VVD) ondervragen over het afschaffen van de dividendbelasting. Hij vindt dat het kabinet 1,9 miljard vergokt, omdat niet zeker is of bedrijven zich iets van de maatregel aantrekken. Klaver wil dat de 2 miljard die het kabinet wil steken in het afschaffen van de dividendbelasting naar leraren, de zorg en de politie gaat. PVV-leider Geert Wilders vindt het de hoogste tijd om na jaren van bezuinigingen nu de lasten te verlichten. 'Er is een overschot van zes miljard euro. Daarvan moeten de mensen nu profiteren.' SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat het kabinet helemaal geen reden heeft om te juichen. Marijnissen: 'Mensen hebben vooral de zekerheid dat de zorgpremie stijgt, de energierekening hoger wordt en de boodschappen meer gaan kosten. Tegelijk krijgen de grote bedrijven miljarden cadeau.'