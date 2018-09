Twee gewonden na ontploffing tijdens graafwerkzaamheden

Bij graafwerkzaamheden in de Hasebroekstraat in Amsterdam zijn donderdagmorgen twee personen gewond geraakt door elektrocutie.

Het duo was bezig met een graafmachine die een stroomkabel kapot trok. Hierdoor ontstond een explosie waarbij beide slachtoffers brandwonden opliepen. Een van de slachtoffers zou ernstig gewond zijn geraakt.

Netbeheerder Liander is bezig met het herstellen van de kabel die stuk getrokken is. Men verwacht dat rond 14.00 uur de schade hersteld is.