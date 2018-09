Vier doden bij woningbrand in Papendrecht

De brand in de woning brak uit rond 11.00 uur. Bij de brand zijn vier mensen om het leven gekomen, meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en wat de identiteit van de slachtoffers is. Ook is onduidelijk of er nog mensen in de woning zijn. De recherche is bij het huis aangekomen en doet onderzoek. Vermoedelijk is er sprake van een familiedrama.

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.