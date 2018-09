'Kritiek Baudet op parlement snijdt hout: 'open debat is afwezig'

Om die reden weigert hij soms actief mee te doen aan grote debatten. Mede-Kamerleden verwijten hem daarom dat hij zijn werk niet doet, maar chef parlement van het AD, Hans van Soest, vindt dat Baudet 'wel degelijk een punt heeft'. Dit schrijft het AD woensdag. Volgens Baudet gaat het in de Kamer vaak om 'rituele schijndebatten'.

Geen open debat

Baudet hield tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een betoog waarin hij onder andere de situatie in Nederland vergeleek met situatie op de boerderij uit het boek Animal Farm van George Orwell en gaf aan wat er mis is met het politieke beleid in Nederland. Verder was de voorman van FvD niet veel te zien tijdens het belangrijjkste politieke debat van het jaar. Vrijdag liet Baudet weten waarom: meedoen was beneden zijn waardigheid. Baudet had niet actief deelgenomen aan de debatten en bijbehorende interrupties omdat 'het allemaal herhalingen van zetten zijn'. Baudet: 'Niks geen uitwisseling van argumenten. Geen open debat over visies en standpunten, maar monologen om jezelf te profileren en in de mediakijker te spelen. Toneelstukjes met ingestudeerde oneliners, metaforen, halfbakken grapjes en elkaar vliegen afvangen, geholpen door het volk der spindoctors.' Hij besteedde liever zijn tijd aan het uitbouwen van zijn partij. Eerder dit jaar gaven ook Denk-voorman Tunuham Kuzu en PvdD-leider Marianne Thieme aan meer tijd te besteden aan het uitbouwen van hun partij dan aan Kamerwerk.

Voor de bühne

De visie van Baudet dat de parlementaire democratie niet goed functioneert, mag wat zwaar zijn aangezet, hij heeft absoluut een punt. Tijdens de Algemene Parlementaire Beschouwingen, het debat waar begrotingsplannen voor volgend jaar worden verdedigd en waar de Tweede Kamer haar visie tegenover zet, werd ook weer duidelijk dat er veel plaatsvond 'voor de bühne'. D66-leider Alexander Pechtold betoogde tijdens het debat bijvoorbeeld dat er meer geld moet komen voor de publieke omroep en diende daar vervolgens een motie over in die werd omarmd door het kabinet. Maar al ver voor dit debat was afgesproken dat er extra geld voor dit doel zou komen. Zo'n toneelstukje doet volgens Van Soest de parlementaire democratie geen goed.

Ander voorbeeld was dat minister Blok zich eraan stoorde dat hij kritische vragen kreeg van een CDA-Kamerlid over de bevoorrading van Syrische rebellen, waarvan een deel mogelijk mensenrechten heeft geschonden. Blok vond dat niet juist, omdat het CDA deel uitmaakt van de regeringscoalitie. Dat zou betekenen dat sommige politici vinden dat coalitiepartijen het elkaar niet te lastig mogen maken. Maar de Tweede Kamer hoort het kabinet te controleren, anders functioneert de parlementaire democratie inderdaad niet goed. En dat geldt net zo goed voor de fracties van de regeringspartijen als voor de andere fracties. Anders timmert het coalitieakkoord alles al dicht en maak je van de Algemene Politieke Beschouwingen een schijndebat, zoals Baudet al eerder aangaf.

Baudets analyse deugt

Behalve van Hans van Soest, krijgt Baudet ook bijval van oud-topambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken Hans Siepel. Siepel was in de periode 1997-2005 plaatsvervangend directeur communicatie. In zijn opiniestuk in het Parool geeft hij Baudet volkomen gelijk. Siepel schrijft: 'Ik heb zelf een groot aantal jaren van mijn carrière in de Haagse kaasstolp doorgebracht en ben woordvoerder van een aantal ministers geweest. Ik ken de Haagse wereld en zijn mores van binnenuit en weet dat Baudets analyse deugt.'