Beelden arrestaties terreurverdachten, aanslag voorkomen

De politie heeft donderdag zeven mannen uit Arnhem (3), Rotterdam (2), Huissen (1) en Vlaardingen (1) aangehouden vanwege een zeer ernstige verdenking dat zij vergevorderd waren in het voorbereiden van een grote terroristische aanslag in Nederland.

'Terreuraanslag voorkomen'

'De verdachten zijn aan het einde van de middag in Arnhem en Weert aangehouden', zo laat het Openbaar MInisterie (OM) donderdagavond weten. Naar de overtuiging van het OM en de politie is met de aanhouding van de verdachten een terroristische aanslag voorkomen.

Maandenlang onderzoek

In een maandenlang strafrechtelijk onderzoek heeft de politie zicht gekregen op een groep rond een 34-jarige man van Iraakse afkomst uit Arnhem, die in 2017 is veroordeeld voor poging tot uitreizen naar het strijdgebied van IS. De leeftijden van zijn medeverdachten lopen uiteen van 21 tot 34 jaar. Ook twee van hen zijn eerder veroordeeld vanwege een poging uit te reizen.

Tip van AIVD

Het strafrechtelijk onderzoek is in april 2018 begonnen met informatie van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). De man uit Arnhem zou volgens een ambtsbericht van de AIVD met een groep een aanslag willen plegen op een groot evenement in Nederland en veel slachtoffers willen maken.

DSI

In het onderzoek hebben het Landelijk Parket en de Landelijke Eenheid van de politie nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De aanhoudingen zijn verricht door anti-terrorismeteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI), die werd ondersteund door observatieteams en helikopters.

Bomvesten en AK47's

Het strafrechtelijk onderzoek heeft door de inzet van veel bijzondere opsporingsmiddelen een gedetailleerd zicht gegeven op de voorbereidingen door de verdachten. Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en Kalasjnikov AK47’s een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen. Naar het precieze doel wordt nog onderzoek gedaan.

Autobommen

De verdachten waren voor een aanslag op zoek naar AK47’s, handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor een of meer (auto)bommen. Zij zochten ook mogelijkheden voor een training met vuurwapens en het gebruik van bomvesten. Het onderzoek kwam deze maand in een stroomversnelling vanwege vergaande vorderingen van de verdachten.

Vijf handvuurwapens

Bij hun aanhouding waren de mannen in het bezit van vijf handvuurwapens.In het belang van het onderzoek mogen de verdachten alleen contact hebben met hun advocaat. De verdachten zullen vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.