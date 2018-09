Studenten moeten P.C. Hoofdhuis UvA verlaten

De burgemeester van Amsterdam heeft laten weten dat in een gesprek met de driehoek (burgemeester, OM en politie) besloten is dat de bezetters van het P.C. Hoofdhuis om 15.30 uur het pand moeten hebben verlaten. Doen zij dit niet zal het pand ontruimd worden door de politie.

Het P.C Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds vrijdagmorgen bezet door studenten. Aanleiding is een protest tegen gebrek aan diversiteit, de hoge werkdruk en het bezuinigingsbeleid van het kabinet.

Een groep studenten die zich Autonome Universiteit Postcolonial House (PCH) noemt, zijn gekleed in het zwart en dragen maskers. De voordeur van het pand is gebarricadeerd met stoelen en is het pand behangen met spandoeken.

Het bestuur van de UvA heeft aangifte gedaan bij de politie.