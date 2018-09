Politieheli ingezet bij onderzoek mogelijk schietincident in bos bij Hattem

Na een melding dat er mogelijk in het bos nabij Hattem en Wezep zou zijn geschoten is de politie een onderzoek gestart en heeft daarbij ook een politiehelikopter ingezet. Dit meldt de politie zaterdagmiddag.

'Beschoten'

'Zaterdagmiddag kwam er een melding binnen dat er een schot of knal was gehoord. Een boswachter zag twee mannen het bos uitrennen', aldus de politie. Inmiddels gaan er allerlei verhalen rond in de media. Zo zou de boswachter verteld hebben dat hij is beschoten.

Niemand meer aangetroffen

De politie heeft de boswachter als getuige gehoord, en uit niets blijkt dat er iemand beschoten is. Omdat uit de melding bleek dat er mogelijk wel geschoten was, is de politie meteen een onderzoek gestart. De politiehelikopter heeft assistentie verleend. In het bos werd niemand meer aangetroffen.

'Mannen in lange gewaden'

Er wordt in de media ook uitgebreid gesproken over de ‘mannen in lange gewaden’. Een getuige heeft dit signalement ook aan de politie doorgegeven. Natuurlijk gebruikt de politie deze informatie in het onderzoek naar dit incident.

Sporenonderzoek

In het bos wordt op dit moment nog sporenonderzoek gedaan. Daarmee hoopt de politie vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk geschoten is. Ook op andere manieren wordt er onderzoek gedaan, maar op dit moment kan de politie hier verder geen details over geven.