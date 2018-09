Verdachte aangehouden in Bergse moordzaak

Afgelopen nacht is een 24-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de 25-jarige vrouw die zaterdag jl. in haar appartement is gevonden.

De man heeft zichzelf vrijwillig gemeld op het politiebureau in Bergen op Zoom en is daar ingesloten. In de loop van de dag wordt hij gehoord.