Zware mishandeling door Groningse kickbokser om verkeerd croissantje

De Groningse kickbokser Tobias L. heeft afgelopen zomer zijn vriendin in elkaar geslagen tijdens een vakantie op Texel. Reden om zijn vriendin te mishandelen was verkeerde croissantje die zij had gekocht.

Volgens het Noordhollands Dagblad was de 49-jarige L. met zijn vriendin en haar dochtertje op een familiepark in De Cocksdorp.

Op het moment dat zijn vriendin een ham-croissantje had gekocht in plaats van een normale, ging L helemaal door het lint. Bij de caravan aangekomen kreeg de vrouw meerdere vuistslagen in haar gezicht. Zij hield aan de mishandeling gecompliceerde jukbeenbreuken over. Tevens had zij een diepe snee onder haar linker oog.

De Kickbokser is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een schade vergoeding betalen van 2800,--