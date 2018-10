Vader de cel in voor misbruik en zwanger maken dochter

Een 41-jarige man uit Beesel is woensdag door de rechtbank Limburg veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn dochter en mishandeling van zijn echtgenote en hun zoon. De man kreeg een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd.

Gevlucht

In november 2017 trof de politie een vrouw met drie kinderen aan op het station in Reuver. Zij vertelden de politie meteen dat ze waren gevlucht voor de vader des huizes: de 41-jarige verdachte. Deze zou binnen het gezin, dat eerder vluchtte uit Syrië, meerdere personen mishandelen en zijn 2 dochters seksueel misbruiken.

Zwanger

De oudste dochter was 13 jaar. Zij bleek zwanger te zijn van verdachte, haar vader. Zij zag zich genoodzaakt abortus te plegen. De verdachte verklaarde dat niet hij, maar zijn vrouw de dochter zwanger zou hebben gemaakt door zijn sperma in te brengen bij de dochter. Dat vond de rechtbank niet aannemelijk. De rechtbank vond wel bewezen dat verdachte gedurende ruim een half jaar zijn dochter meermalen seksueel heeft misbruikt. Daarnaast vond de rechtbank bewezen dat verdachte zijn vrouw meerdere keren en hun zoon een keer heeft mishandeld.

Straf

De verdachte heeft meegewerkt aan gedragskundige onderzoeken. Vanwege onder meer de taalbarrière waren die onderzoeken beperkt van omvang. Hierbij werden geen aanwijzingen gevonden voor persoonlijkheidsproblemen bij verdachte. Volgens de rechtbank heeft verdachte dan ook welbewust zijn dochter misbruikt en de overige gezinsleden mishandeld. De rechtbank heeft ook gekeken naar straffen die in soortgelijke gevallen worden opgelegd en naar de ernstige gevolgen van het seksueel misbruik voor de dochter, die niet alleen abortus heeft moeten laten plegen, maar -zo bleek tijdens de terechtzitting- nog in behandeling is ten gevolge van dit alles. Alles bij elkaar vond de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf van 6 jaren gerechtvaardigd.