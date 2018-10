Ook de strafrechter wordt geconfronteerd met dierenleed

Daarnaast waren er 146 veroordelingen voor andere strafbare feiten met dieren, zoals ophitsing. Dit meldt Raad voor de Rechtspraak donderdag.

Strafrechter Elianne van Rens heeft vaker zaken waarbij het om dieren gaat: ‘Bij verwaarlozing van een dier kijk ik eerst hoe het nu met het dier gaat. Ook kijk ik hoe de verwaarlozing is ontstaan, waarom heeft het dier niet de juiste aandacht gekregen? Dat kan zijn omdat het met de verdachte ook niet goed gaat en dat hij hulp nodig heeft, of omdat de leefomstandigheden slecht zijn. Bij dierenmishandeling is voor mij de grote vraag of de verdachte het dier terug mag krijgen en hoe je voorkomt dat het dier dan weer mishandeld wordt. Als ik daar geen zekerheid over heb, gaat het dier niet meer terug. Goed om te weten is dat het hierbij niet alleen om huisdieren zoals honden en katten gaat, maar bijvoorbeeld ook over boerderijdieren zoals schapen en paarden.’

Strenger straffen

Minister Grappenhaus (van Justitie en Veiligheid) kondigde vandaag aan daders van dierenverwaarlozing en -mishandeling strenger te willen straffen. Zo wil de minister dat veroordeelde dierenbeulen tot tien jaar geen dieren meer mogen houden. Dit verbod kan direct ingaan, ook op het moment dat de verdachte in hoger beroep gaat. Er is nu al een zogenaamd houdverbod mogelijk, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. De minister moet hier de wet voor aanpassen. Over dit nieuwe wetsvoorstel gaat de Raad voor de rechtspraak later adviseren.