Elektrisch vliegtuigje crasht bij Groningse Onstwedde

Vlakbij vliegveld Vosseberg in het Groningse Onstwedde is zaterdagmiddag rond 12.50 uur een ultralight vliegtuigje neergestort.

In het vliegtuigje zat één persoon die bij de crash ernstig gewond is geraakt. Dit meldt Politie Groningen. Het vliegtuigje crashte aan de Vosseberg in het weiland vlakbij het vliegveld Vosseberg. Het vliegrtuigje vatte vlam na de crash. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn massaal ter plaatse.

Luchtvaarttoezicht is ter plaatse om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval. De brand is onder controle.