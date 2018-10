Sylvana Simons voldoet niet aan woonplicht

Sylvana Simons die als eenmansfractie BIJ1 in de Amsterdamse gemeenteraad zit blijkt helemaal niet in Amsterdam te wonen. Dit is volgens de wet verplicht voor een raadslid. Volgens De Telegraaf heeft Simons een tik op haar vingers gehad van burgemeester Halsema.

Het weekblad Privé ontdekte dat Simons niet woon op het adres waar zij staat ingeschreven in de hoofdstad. Dit hebben bronnen uit het Amsterdamse stadhuis. Simons zou donderdag melding hebben gemaakt bij de burgemeester over haar situatie. Een woordvoerder van de gemeente laat weten: ‘Simons heeft laten weten vanwege een verbouwing tijdelijk niet op haar adres in Amsterdam te wonen. De burgemeester heeft haar gewezen op de woonplicht die zij heeft als raadslid van de gemeente maar respecteert de omstandigheden als deze kort duren. De burgemeester heeft een afspraak gemaakt met Sylvana Simons om binnen afzienbare tijd in de verbouwde woning of in een andere woning in Amsterdam te gaan wonen.’