Dode en zwaargewonde bij 'vreemd' ongeval in Hoogeveen

Door nog onbekende oorzaak is donderdagavond een personenauto in volle vaart tegen de muur van parkeergarage De Kaap in Hoogeveen gereden.

Daarbij is een persoon om het leven gekomen. Een andere persoon raakte zwaargewond. De auto kwam uit een straat en reed door nog onbekend oorzaak rechtdoor. Het ongeval gebeurde rond 22.00 uur op het Kaaplaantje in het centrum. Voor het ongeluk kwam onder meer een Mobiel Medisch Team ter plaatse.

De straat is afgezet en geldt als plaats delict. Getuigen hebben aan RTV Drenthe gemeld dat er op de achterbank van de auto een grote hoeveelheid geld is aangetroffen. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Een woordvoerder van de politie tegen de lokale omroep: 'Voor ons is op dit moment de aanleiding van het ongeluk nog onduidelijk. We doen daar op dit moment onderzoek naar.'