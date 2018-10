Lichaam in Maas bij Megen aangetroffen

Politie gewaarschuwd

'In de Maas in Megen is het stoffelijk overschot van een persoon gevonden. We weten nog niet of het om een man of een vrouw gaat omdat het lichaam nog naar de kant gehaald moet worden. Een voorbijganger zag het lichaam en waarschuwde ons', zo laat de politie weten.

Forensisch onderzoek

Zodra het lichaam aan de kant is gehaald gaan forensisch rechercheurs aan de slag met nauwkeurig onderzoek naar sporen. 'Uiteraard stellen wij alles in het werk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en de doodsoorzaak. Dit kan ettelijke uren in beslag nemen', aldus de politie.