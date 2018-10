Arrestatie na vondst lichaam in woning in Culemborg

In de nacht van zondag op maandag is in een woning aan de Herenstraat in Culemborg een lichaam aangetroffen.

De politie heeft een persoon aangehouden. Hij is overgebracht naar het bureau voor verhoor. De politie houdt rekening met een misdrijf en is begonnen met een sporenonderzoek. De straat is afgezet. Dit meldt Omroep Gelderland. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.