Voor 1.300 kilo aan cocaïne 'knap' verstopt tussen bevroren kip

Dat drugssmokkelaars steeds weer nieuwe methoden proberen te vinden om cocaïne ongemerkt het land binnen te kunnen smokkelen is bekend maar afgelopen dinsdag wat het voor de Douane toch weer verrassend toen zij tijdens een controle in de haven een zeer grote hoeveelheid verstopte cocaïne vonden. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

1.300 kilo cocaïne van 30 miljoen euro

'Na nadere inspectie bleek het te gaan om 1300 kilo cocaïne met een groothandelswaarde van zo’n 30 miljoen Euro', aldus het OM vrijdag.

Bevroren kippenlevertjes

De container was op 18 oktober 2018 met een schip vanuit Brazilië in Rotterdam binnen gekomen en zou oorspronkelijk afgeleverd moeten worden bij een bedrijf op Schouwen-Duiveland in Zeeland. De container was geladen met pallets met diepgevroren blokken kippenlevertjes. De cocaïne zat tussen de pallets verstopt.

Onderzoek

De recherche van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant is in samenwerking met het HARC-team* in Rotterdam, een onderzoek gestart. De 1300 pakketten cocaïne zijn samen met de deklading kippenvlees vernietigd.