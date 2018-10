Tentenkampje met illegalen ontruimd in bos langs A67 Bladel

De politie heeft vrijdag in een bos langs de A67 bij Bladel een tentenkamp aangetroffen waar een groep van ongeveer 30 illegale vluchtelingen verbleef. Dit meldt de politie vrijdag.

Kinderen

'We hebben een zestal tenten aangetroffen in het bosgebied langs snelweg A67, vlak voor de Belgische grens. Er verbleef een groep van 30 vermoedelijk illegale vluchtelingen voor waarschijnlijk al wat langere tijd waaronder ook enkele kinderen. Ze zijn allen in goede gezondheid', aldus de politie.

Ontruimd

De politie heeft ter plaatse onderzoek verricht. Het tentenkampje wordt ontruimd en de mensen zullen elders worden ondergebracht. De politie onderzoekt hoe zij hier terecht zijn gekomen, hoelang zij al hier verbleven en waar ze vandaan komen. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

