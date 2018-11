Politie voorkomt vergeldingsactie

De politie Oost-Nederland heeft vandaag ingegrepen bij de voorbereiding van een gewelddadige vergeldingsactie in het criminele milieu.

De informatie dat er voorbereidingen werden getroffen voor een vergeldingsactie, kwam uit versleutelde communicatie die door de politie is onderschept. Uit de chats kwam naar voren dat criminelen elkaar ervan verdachten, dat zij informatie naar de politie gelekt hadden en dat hiervoor een vergeldingsactie werd voorbereid.

Op basis van deze informatie is een onderzoek gestart. Dit onderzoek had tot doel om een goed beeld te vormen van mogelijke betrokkenen, en om de mogelijke vergeldingsactie te voorkomen. Op grond van het onderzoek heeft de officier van justitie toestemming gegeven in te grijpen en de betrokkenen aan te houden. De Dienst Speciale Interventies heeft vandaag opgetreden en dat leidde tot de aanhouding van 3 verdachten. Een man van 31 uit Almelo en twee mannen uit Enschede van 23 en 33 jaar oud. De mannen zijn ook aangehouden drugshandel.